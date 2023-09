Montoro, viola le prescrizioni impostegli: arrestato un 53enne

I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno tratto in arresto un 53enne di Montoro, per aver violato le prescrizioni impostegli con la sottoposizione alla misura alternativa dell’Affidamento in prova ai Servizi Sociali per i reati di furto, lesioni e rapina.

All’atto della notifica del decreto emesso dal Tribunale di Avellino, l’uomo avrebbe prima tentato la fuga, poi minacciato il suicidio e infine inveito contro i Carabinieri, tentando di colpirli.

Una volta bloccato in un contesto di piena sicurezza e scongiurata la possibilità di gesti inconsulti, l’esagitato è stato arrestato e associato alla Casa Circondariale di Avellino.

Oltre alla notifica del provvedimento, il 53enne è stato deferito alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di “Resistenza a pubblico ufficiale”.