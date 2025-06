Montoro, due vetture in fiamme: indagano i Carabinieri

Montoro – Decorsa notte i Carabinieri della Compagnia di Solofra sono intervenuti nella frazione San Felice in via Vigna dove, per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio che ha distrutto due autovetture parcheggiate sulla pubblica via. I proprietari debitamente interpellati hanno escluso minacce o richieste estorsive. Le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco di Avellino e non si registrano feriti. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri anche attraverso acquisizioni di immagini di sorveglianza, per stabilire l’origine dell’incendio.