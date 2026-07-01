Montoro, il sindaco sollecita la Regione per la messa in esercizio dell’impianto di depurazione di Solofra

Il sindaco di Montoro, Salvatore Carratù, scrive all’assessore all’ambiente della Regione Campania per chiedere la messa in esercizio dell’impianto di depurazione di Solofra, destinato alla riduzione delle emissioni odorose.
Un problema quello delle esalazioni provenienti dal depuratore, che affligge da anni la popolazione di Montoro, in particolare gli abitanti delle realtà residenti a ridosso dell’impianto, quali: Chiusa, Aterrana e Starza. Odori persistenti nel periodo notturno che attanagliano anche gli autisti del raccordo autostradale Avellino – Salerno. Nello specifico le opere concluse a fine 2025 sono in attesa di essere poste a regime e quindi di ridurre di fatto le emissioni, che con l’arrivo dell’estate e del caldo diventano ancora più insopportabili.
Per i cittadini di Montoro e dell’intero comprensorio dell’Alto Sarno questa non rappresenta una semplice opera pubblica -commenta il sindaco – ma una soluzione attesa da molti anni per affrontare una problematica che ha inciso in maniera significativa sulla qualità della vita delle comunità interessate.
L’Amministrazione comunale ha dichiarato di restare in attesa di ricevere il cronoprogramma previsto per l’avvio definitivo delle nuove opere e delle attività di monitoraggio delle relative prestazioni ambientali.