Montoro più verde e curata, Diana: “Impegno costante dell’amministrazione”

“In questi giorni ho ricevuto numerose segnalazioni riguardo l’erba alta in diverse aree del paese. Ringrazio i cittadini per il loro senso civico e desidero rassicurarli: l’Amministrazione, insediatasi da 10 mesi, è pienamente consapevole delle criticità legate alla manutenzione del verde pubblico e le sta affrontando con il massimo impegno.

Ci troviamo, tuttavia, a operare in un contesto di difficoltà ereditate dal passato, tra cui:

– carenza di personale, che limita la nostra capacità di azione nonostante l’impegno straordinario degli operatori disponibili;

– condizioni finanziarie complesse, dovute al predissesto del Comune, frutto di scelte delle gestioni precedenti, che impone vincoli di bilancio stringenti.

Nonostante queste difficoltà, stiamo lavorando con determinazione per restituire a Montoro il decoro che merita. Subito dopo l’approvazione del bilancio, è stato pubblicato un avviso di gara, ora in corso, per affidare la manutenzione del verde pubblico a ditte esterne specializzate, che garantiranno interventi più rapidi ed efficaci. Il nostro obiettivo è una Montoro più verde, curata e accogliente. Per questo stiamo costruendo un sistema di gestione del verde pubblico più efficiente e sostenibile, con una programmazione chiara per prevenire situazioni come quella attuale.

Chiedo ai cittadini pazienza e collaborazione: le segnalazioni sono fondamentali per individuare le priorità e migliorare i nostri interventi. Mi appello al senso civico di tutti per lavorare insieme a una città più bella e vivibile. Con l’impegno di tutta l’Amministrazione, stiamo gettando le basi per il futuro di Montoro, passo dopo passo.”

Così in una nota Carmela Diana, Assessore al verde, parchi, decoro e arredo urbano del Comune di Montoro.