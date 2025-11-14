Montoro ospita Roberto Fico: incontro pubblico al Municipio

Si terrà lunedì 17 novembre, alle ore 15:00, presso il Municipio di Piano a Montoro, l’incontro pubblico con Roberto Fico, candidato presidente per il fronte progressista. L’appuntamento, promosso dagli attivisti territoriali, sarà l’occasione per avviare un confronto diretto sui principali temi che riguardano il territorio, dalle politiche locali allo sviluppo sostenibile, fino alle sfide sociali della comunità.

Ad accogliere Fico sarà Anna Ansalone, candidata del M5S, che ha rivolto un invito aperto alla cittadinanza per partecipare all’iniziativa e contribuire al dialogo. Previsti anche i saluti istituzionali del sindaco di Montoro, Salvatore Carratù.