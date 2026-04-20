Montoro, Nicola Mazzei verso la finale del Campionato Italiano di pesca

Grande soddisfazione per il pescatore montorese Nicola Mazzei, che questo fine settimana ha conquistato l’accesso alla finale del Campionato Italiano individuale di pesca.

Mazzei è stato impegnato a Falconara Marittima (AN), presso il Lago del Cormorano (anche noto come Parco del Cormorano), in una delle prove selettive della competizione nazionale. Il lago marchigiano, una struttura molto frequentata per la pesca sportiva alla trota e al carpfishing, ha ospitato una gara impegnativa che ha messo alla prova tecnica e resistenza dei concorrenti.

Grazie a una buona prestazione, il pescatore di Montoro è riuscito a staccare il pass per la fase finale del campionato, che si disputerà sabato 8 e domenica 9 maggio 2026 a Varese, presso il Lago La Sorgente di Cassano Valcuvia (VA).

Il Lago La Sorgente è uno dei laghetti di pesca sportiva più noti della Lombardia, ideale per la tecnica alla trota in velocità e con artificiali leggeri. La finale promette di essere di altissimo livello, con i migliori pescatori italiani a contendersi il titolo tricolore in un ambiente suggestivo e tecnicamente impegnativo.

Nicola Mazzei, tesserato con la squadra ASD Pesca Sportiva Casa Arsa/Team Advance continua così la sua stagione positiva, confermando di essere tra i protagonisti del panorama nazionale della pesca sportiva.

Un risultato che riempie di orgoglio Montoro e tutto il territorio, proiettando Mazzei verso l’appuntamento clou di maggio a Varese.

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