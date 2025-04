A Montoro la Scuola di Formazione Politica Sinistra Italiana

Comunicato stampa Scuola di Formazione Politica Sinistra Italiana a Montoro 11 e 12 Aprile

Stiamo vivendo una fase storica molto preoccupante :guerre commerciali , guerre “calde”, il genocidio dei Palestinesi. Nazionalismi e neofascismi che attecchiscono sempre più nella società e nei governi delle nazioni. Istituzioni democratiche ed internazionali messe continuamente in discussione, mentre i diritti dell’uomo e dei popoli , i valori dell’uguaglianza, della pace universale vengono calpestati o compressi anche in Paesi formalmente democratici . In tutto ciò tra blogger faziosi , media appiattiti sul pensiero unico, criminali dal colletto bianco la grande assente è la Politica nella sua accezione più nobile e la preoccupazione maggiore risiede nella mancanza totale di riferimenti e percorsi formativi per le giovani generazioni. Rispetto a tale analisi Sinistra Italiana e Unione Giovani di Sinistra presentano un momento di confronto, di studio e di approfondimento con dirigenti del partito, docenti universitari e deputati della Repubblica Italiana su tematiche relative al pensiero di sinistra, sulle alternative possibili ad un sistema economico e di valori che sembra sempre più esprimersi con i caratteri della violenza, del disprezzo per le regole della convivenza civile. L’11 e il 12 Aprile a Montoro presso la struttura “Agriospitalità” in Via Magg. V. Citro 28A, si terrà il primo appuntamento “Pensare Politica”. Una formazione che si basa su due momenti, uno relativo all’approfondimento e allo studio e l’altra relativa alla vita di partito nelle sue funzione classiche, la vita di sezione, le assemblee, la partecipazione ai momenti democratici delle comunità. La formazione politica oggi assume un ruolo chiave in un momento in cui vi è una continua lotta per riconquistare uno stato di diritto, di democrazia e di libertà, in un momento storico in cui è necessaria una nuova resistenza del pensiero critico e libero.

“Il Giovane Enrico all’Università e la scuola di formazione politica sono occasioni di confronto diretto con ragazze e ragazzi che mostrano interesse per esperienze di buona politica” dichiara Andrea De Simone, Responsabile Organizzativo regionale di Sinistra Italiana “Il successo di pubblico giovanile agli incontri con il nostro romanzo sono la prova che i riferimenti positivi in politica suscitano interesse ed emozioni.I giovani sono lontani dalle degenerazioni della politica non dalla politica pulita.La formazione culturale e la crescita delle giovani generazioni servono più che mai in una fase della nostra storia caratterizzata da politiche pericolose per la democrazia e lontane dai bisogni delle persone.

Noi lavoriamo per promuovere una nuova classe dirigente che sia capace di cimentarsi con il governo della politica e delle istituzioni.

La due giorni montorese segue l’interessante incontro all’ Università di Salerno su Berlinguer e noi abbiamo un’ ambizione,quella di dare vita ad una nuova Frattocchie del sud e rendere omaggio all’amato segretario del Pci”.