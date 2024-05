A Montoro la “carica” dei 112 candidati Tra Giaquinto e Carratu’ spunta Torello

MONTORO- Nella seconda cittadina più grande della provincia impegnata in questa tornata elettorale sono ben sette le liste in campo per la corsa alla guida del Comune. A partire dalle tre liste con cui il sindaco uscente Girolamo Giaquinto corre per il “bis”. Al primo cittadino uscente si contrappone lo schieramento di un altro ex sindaco, Salvatore Carratu’, anche per lui sono tre le liste in campo. Tra queste quella di Antonello Cerrato con “Destinazione Montoro”. Tra i due sfidanti c’è un outsider, Mimmo Torello con la sua lista “Verso Itaca”. Una sfida che si annuncia già caldissima quella nella città della Valle dell’Irno. Cinquantadue le candidate per le quote rosa.

GIROLAMO GIAQUINTO CANDIDATO SINDACO

INSIEME PER MONTORO

Raffaele Guariniello

Maria Troisi

Giuseppe Sessa

Rosetta Vitale

Abdelghani Khalil

Luisa D’ Amore

Crescenzo Faggiano

Antonio Albano

Rosa D’Arco

Alexandru Damaschin

Veronica Liguori

Raffaele D’Urso

Veronica Curcio

Francesco Avagnano

Marika Guarna

Michele Rago

NOVA MONTORO E LIBERTA’

Aurelio Altieri

Anna Aufiero

Doriana Caliano

Salvatore Castiello

Ivan De Girolamo

Tommaso Ferrara

Rosa Formica

Vittoria Giliberti

Gianluca Guarino

Roberto Ingino

Annalisa Moffa

Antonietta Montanera

Fabio Orvieto

Selenia Panebianco

Edoardo Parrella

Francesco Tirelli

AGORA’

Rosa Maria Basile

Biagio Goffredo Cerrato

Carmine Citro

Francesco D’Arienzo

Giuseppina Del Pozzo

Luigi Del Regno

Antonia Famiglietti

Nunzia Fiorillo

Salvatore Fortunato

Michela Gagliardi

Carmela Galderisi

Daniele Ippolito

Francesca La Sala

Antonio Lettieri

Rosa Patricelli

Tatiana Troisi

SALVATORE CARRATU’ CANDIDATO SINDACO

DESTINAZIONE MONTORO

Antonio Cerrato

Anna Ansalone

Luigi Barbato

Elvira De Maio

Gerardo De Piano

Francesca De Stefano

Giovanni Gaeta

Elena Garzilli

Carmine Liguori

Orlando Luongo

Luisa Montefusco

Alessandra Parrella

Sara Ricciardelli

Valerio Ricciardelli

Angelantonio Russo

Alfonsina Troisi

IDENTITA’ ED ORGOGLIO

Raffaele Citro

Maria Bruno

Iolanda Buzgaru

Maria Pia Castiello

Raffaele D’Amato

Anna Maria D’ Auria

Stefano De Maio

Anna Ferrara

Emanuele Montuori

Deborah Nicodemo

Celestino Parrella

Raffaella Pastore

Federico Salsano

Antonio Pio Sorrentino

Luigi Toro

Marianna Trifone

MONTORO DOMANI

Vincenzo Bruno

Francesco Cirino

Maria Rosaria De Martino

Maurizio Del Regno

Michele Del Regno

Carmela Diana

Oscar Giannattasio

Mariarosaria Lepre

Eugenio Montone

Anna Napoli

Anna Nastri

Margherita Parrella

Maria Pastore

Gennaro Ricciardelli

Stefania Siano

Antonio Russo

MIMMO TORELLO CANDIDATO SINDACO

VERSO ITACA

Guglielmo Lepre

Carlo De Maio

Gerardo De Maio

Renato De Simone

Chiara Del Franco

Sara Faggiano

Pantaleone Forte

Domenico Guarino

Paola Guarino

Marco Ingino

Antonio Luciano

Maria Rosalia Montone

Osvaldo Notarile

Dino Renna

Carmela Sica

Giovanni Trifone