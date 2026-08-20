Montoro, in fiamme autocarro dei rifiuti: danneggiate alcune palme di una struttura ricettiva

MONTORO- Questa notte, tra mercoledì 19 e giovedì 20 agosto, intorno alle ore 4:00, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti nel territorio di Montoro, lungo la SP 90, in via Boschi, all’altezza di una struttura ricettiva, per un incendio che ha interessato un autocarro adibito al trasporto di rifiuti.Il conducente del mezzo, accortosi della presenza delle fiamme mentre era alla guida, si è immediatamente accostato e ha contattato la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco…Sul posto sono intervenute un’APS (Autopompa Serbatoio), un’autobotte, un modulo antincendio e un’autoscala. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto a domare l’incendio, che aveva completamente interessato l’autocarro, evitando ulteriori conseguenze. Le fiamme hanno inoltre coinvolto alcune palme della struttura ricettiva, nonché una struttura di copertura della stessa. L’azione dei Vigili del Fuoco ha consentito di circoscrivere l’incendio e di impedire che il rogo si propagasse all’interno della struttura adiacente. Ultimate le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno effettuato le necessarie operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area.Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Solofra e una ditta specializzata per le operazioni di pulizia e ripristino della sede stradale.Non si registrano persone ferite.