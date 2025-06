Montoro, eletti i nuovi rappresentanti del Forum dei Giovani

Si sono tenute lo scorso sabato 31 maggio 2025, presso la Casa Municipale, le elezioni del nuovo direttivo del Forum dei Giovani.

Dieci i giovani candidati alla dirigenza dell’organismo consultivo. Gli elettori hanno potuto esprimere 2 preferenze di voto. Ad eleggere i nuovi componenti dell’organo i ragazzi e le ragazze residenti nel Comune di Montoro.

Eletti tutti i giovani presenti nell’unica lista presentata alle elezioni: Cerrato Annachiara, De Chiara Luigi, De Girolamo Luca, De Martino Elena, Di Leo Chiara, Mazzocca Francesco, Musto Pantaleone, Napoli Marco, Petrosino Mario, Verdoliva Federica.

“Si è concluso l’iter elettivo del nuovo organismo consultivo del Forum – commenta il sindaco Salvatore Carratu’ – Faccio i miei migliori auguri agli eletti, aspettiamo di conoscere le loro idee e attività da porre in essere per Montoro. La nostra Città ha bisogno di una prospettiva giovane e anche visionaria per proiettarsi nel futuro. Buon lavoro ragazzi”.