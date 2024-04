Montoro, Diana: “Decoro urbano, urge cambio di rotta nelle scelte amministrative”

“La carenza di decoro urbano nella quale ormai da troppo tempo vive la Comunità di Montoro impone che ci sia un cambio di rotta nelle scelte amministrative che verranno adottate nei prossimi anni. Non possiamo rassegnarci a vivere in una città che non solo è sempre meno pulita, ma che al contempo è incapace di porre riparo al progressivo svuotamento dei suoi luoghi pubblici di aggregazione e al loro continuo degrado.” È quanto afferma Carmela Diana, candidata al Consiglio comunale nella lista ‘Montoro Domani’ con Salvatore Carratù candidato a Sindaco.

“I cittadini si aspettano che la nuova amministrazione comunale adotti sin dal suo insediamento provvedimenti concreti che – aggiunge Diana – servano ad assicurare il decoro urbano di Montoro, partendo da una pulizia più adeguata delle nostre strade, dei nostri marciapiedi, delle nostre piazze, troppo spesso lasciati all’incuria.”

“Al contempo – prosegue – occorre che si adottino iniziative che vadano nella direzione di una complessiva riqualificazione delle nostre piazze e dei nostri spazi che in passato erano luoghi di aggregazione per giovani e meno giovani e che, negli anni, si sono progressivamente svuotate. Dovremo porre rimedio con nuove proposte e progetti realmente realizzabili alla scarsa funzionalità delle piazze di ogni nostra frazione al fine di renderle vivibili e attrattive.”

“Insieme al dott. Carratù – chiude Diana – siamo pronti a dare il nostro contributo per risollevare Montoro dalla condizione di regressione nella quale si trova, forti anche delle adesioni, tutte apprezzabili, che vengono da chi si è sentito deluso da una gestione amministrativa tanto infruttuosa quanto sempre solitaria e poco condivisa”.