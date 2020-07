Montoro Democratica: “Alberi monumentali recisi, assurdo quanto avvenuto a Figlioli”

“Abbiamo purtroppo constatato che alla frazione Figlioli, in via M. Testa centro urbano, sono state recise due monumentali piante di platano. Si tratta di alberi maestosi e storici, di significato secolare e impiantati nella prima metà del secolo scorso.

Questi alberi, che rendono il contesto urbano di maggiore e migliore vivibilità, hanno avuto resistenza negli anni nel nostro Comune alla frazione Figlioli, ove altri ancora abbelliscono la nostra realtà, oltre ad assolvere l’importante funzione ambientale integrativa con la vita. È a dir poco inspiegabile quanto accaduto.

Non è dato conoscere atti o provvedimenti che dispongono l’abbattimento di questi due maestosi alberi. Non si conosce alcuna eventuale verifica di natura istituzionale sulle possibili cause che hanno imposto tale decisione; non è stato assolutamente evidenziato nelle fattispecie alcun segno di cedimento o di pericolo provato.

Non possiamo immaginare che la difesa del verde e dell’ambiente si persegua a scacchiera. Si passa da una difesa strenua e inutile, che abbiamo conosciuto in qualche caso, alla facile e repentina azione di abbattimento. Il verde è vita e va tutelato. Il gruppo consiliare Montoro Democratica, preoccupato per la superficialità e la disattenzione che si rileva verso il verde pubblico, che va semplicemente potenziato ed incrementato,

CHIEDE – di conoscere gli atti o provvedimenti disposti e/o emanati per l’abbattimento di due alberi monumentali in data 27 luglio c.a.;

– se esiste una perizia di professionista incaricato, sapere perché non si è fatta richiesta di verifica ai livelli istituzionali che hanno una specifica competenza in materia;

– lo stato di ciò che residua del fusto, evidenzia lo stato di assenza di ogni ammaloramento nei due alberi recisi. La tipologia dei platani recisi è l unica che resta di una specie di significato e valenza storico sociale.

Pertanto, in presenza di atti o provvedimenti, il gruppo richiede l’inoltro di copia degli stessi o di eventuale perizia.

Si rileva altresì che sono stati cementati decine di alloggiamenti di alberi ornamentali alla frazione Piazza di Pandola; si esprime forte preoccupazione sulla tenuta del verde pubblico, che fa registrare interventi indistinti e a dir poco frettolosi, distruttivi e incomprensibili, sia per la salvaguardia obbligata del verde che per l’eventuale sussistenza del rischio a tutela dell’incolumità pubblica.”