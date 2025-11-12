Montoro centra quattro terni e una quaterna da 12.450 euro al Lotto

Il Lotto sorride alla Campania. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a Napoli realizzato un terno da 20.250 euro in via Coroglio, seguito dai quattro terni e una quaterna dal valore di 12.450 euro di Montoro, in provincia di Avellino, in via M. Pironti, con il colpo da 9.750 euro di Vico Equense, in provincia di Napoli, in piazza S. Giovanni Battista a chiudere i conti regionali. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,1 miliardi di euro dall’inizio del 2025.