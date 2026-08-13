Montoro, Carabineri arrestano 59enne per evasione dai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno tratto in arresto un 59enne ritenuto responsabile del reato di evasione e deferito in stato di libertà una coppia per aver violato l’obbligo di permanenza domiciliare.

I fatti si sono svolti nella serata di martedì scorso, durante un normale controllo notturno del territorio, i militari hanno sorpreso i tre, già noti alle Forze dell’Ordine e domiciliati nel comune irpino, a chiacchierare nei pressi dell’abitazione della coppia, ignorando di fatto i provvedimenti imposti dall’Autorità Giudiziaria.

I militari sono intervenuti immediatamente e, dopo aver verificato le restrizioni attive a loro carico, hanno fatto scattare le manette per il 59enne, che si trovava fuori casa nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari per reati pregressi e il deferimento in stato di libertà, alla competente Autorità Giudiziaria, della coppia per aver violato il divieto di uscire dalla propria abitazione nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 06:00.

Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, l’arrestato al termine del rito direttissimo è stato ricollocato agli arresti domiciliari.