Montoro, bomba carta contro la farmacia di Borgo: danni alla serranda

Bomba carta contro la serranda della farmacia della frazione Borgo a Montoro. L’esplosione è avvenuta durante la notte. L’esplosione ha creato danni alla serranda. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Solofra, intervenuti sul posto. I militari hanno acquisito le immagini della videosorveglianza per riuscire a risalire agli autori dell’attentato. Si cerca di capire anche il motivo dell’azione violenta.