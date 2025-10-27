Montoro, Anna Ansalone (M5S) presenta “Campania Giovane”

Un appuntamento dedicato alla partecipazione e al rilancio del territorio. Mercoledì 29 ottobre alle ore 18:30, presso il Ristorante Tre Castelli di Banzano, a Montoro (via Nuova 35, SP18), si terrà l’incontro pubblico per la presentazione della candidatura di Anna Ansalone alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, con il Movimento 5 Stelle, e del suo programma politico intitolato “Campania Giovane”.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto e approfondimento sulle proposte del M5S per lo sviluppo dell’Irpinia e della Campania, con particolare attenzione ai temi della formazione, dell’innovazione, del lavoro giovanile e della sostenibilità.

A moderare l’incontro sarà Maura Sarno, imprenditrice, che introdurrà gli interventi dei partecipanti.

Dopo i saluti istituzionali di Carlo Crudele (segretario PD), Luigi Anzalone (filosofo), Michele Pirolo (M5S Solofra), Alfredo Galdieri (AVS) e Rosalba Pellecchia (M5S Montoro), prenderanno la parola i candidati del Movimento 5 Stelle della circoscrizione di Avellino.

Tra questi, oltre alla candidata Anna Ansalone, funzionario pubblico, interverranno Vincenzo Ciampi, consigliere regionale uscente, Tiziana Guidi, docente di Italiano, e Luca Orsogna, funzionario giudiziario.

Durante l’incontro, Anna Ansalone illustrerà nel dettaglio i punti cardine di Campania Giovane, un programma che punta a favorire l’inclusione, l’occupazione e la partecipazione attiva dei giovani nella vita economica e sociale della regione, promuovendo una Campania più moderna, solidale e innovativa.