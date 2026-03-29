Montevergine: oggi, Domenica delle Palme, il Santuario torna accessibile

Oggi, in occasione della Domenica delle Palme, il Santuario di Montevergine torna nuovamente accessibile ai fedeli, che potranno raggiungerlo per vivere insieme l’inizio della Settimana Santa in uno dei luoghi simbolo della spiritualità irpina e campana.

Il Santuario sarà raggiungibile a piedi, in funicolare e anche in auto, ma esclusivamente attraverso il percorso che parte da Pietrastornina (strada tuttavia interdetta nei giorni festivi per motivi di sicurezza). Su quest’ultimo tratto è intervenuta la Protezione civile regionale, che ha operato con mezzi spazzaneve e con il disgelo mediante spargimento di sale. Resta invece sempre interdetto il tratto della strada provinciale ex SS374 interessato dalla frana dello scorso novembre.

La giornata odierna sarà caratterizzata da un intenso programma religioso che accompagnerà i fedeli nella celebrazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Il momento centrale della mattinata è previsto alle ore 10.30 con la Benedizione delle Palme, in programma nel piazzale della Cappella del Torrione. A seguire si svolgerà la processione verso la Chiesa Nuova, dove alle ore 11.00 sarà celebrata la Santa Messa.

Accanto agli appuntamenti principali della mattinata, il programma liturgico della giornata prevede anche la Santa Messa delle ore 9.30, un’altra celebrazione alle ore 16.00 e, alle ore 17.00, il Rosario e il Vespro.

Per agevolare l’afflusso dei visitatori e dei pellegrini, è stato inoltre comunicato l’orario del servizio funicolare: da oggi, domenica, e fino a lunedì 6 aprile, sarà attivo dalle ore 9.00 alle 17.15, con partenze ogni 45 minuti nei giorni feriali e ogni 30 minuti nei giorni festivi.