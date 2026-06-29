A Montevergine il primo convegno regionale delle cappelle di adorazione eucaristica

Presso il Santuario di Montevergine si svolgerà il Primo Convegno Regionale delle Cappelle di Adorazione Eucaristica della Campania, appuntamento che vedrà riuniti sacerdoti, religiosi e laici provenienti dalle diocesi campane nelle quali sono attualmente presenti trentuno Cappelle di Adorazione Eucaristica.

L’iniziativa rappresenta il primo incontro regionale dedicato a una realtà che negli anni ha conosciuto una significativa crescita sul territorio campano, divenendo una presenza stabile nella vita pastorale di numerose comunità ecclesiali. Le trentuno Cappelle attive costituiscono oggi una delle più consistenti esperienze regionali di Adorazione Eucaristica presenti in Italia.

Momento centrale della giornata sarà la relazione di Padre Corrado Maggioni, Presidente del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali, organismo della Santa Sede incaricato di promuovere nel mondo il culto Eucaristico e di accompagnare la preparazione dei Congressi Eucaristici Internazionali. La presenza del Presidente del Pontificio Comitato conferisce particolare rilievo ecclesiale all’incontro e testimonia l’attenzione rivolta al cammino delle Cappelle di Adorazione Eucaristica presenti in Campania.

La Celebrazione Eucaristica sarà presieduta da S. Ecc. Mons. Riccardo Luca Guariglia O.S.B., Abate Ordinario di Montevergine e Delegato per la Liturgia della Conferenza Episcopale Campana.

Il Convegno intende favorire la comunione tra le diverse realtà presenti sul territorio regionale, promuovere la formazione degli adoratori e sostenere la diffusione dell’Adorazione Eucaristica nelle Chiese particolari della Campania. Le Cappelle di Adorazione Eucaristica presenti in Campania stanno vivendo una stagione di particolare crescita e vitalità. Le trentuno Cappelle oggi attive nella nostra Regione testimoniano come sempre più fedeli avvertano il bisogno di sostare davanti a Gesù Eucaristia e di porlo al centro della propria vita. Questo primo Convegno Regionale vuole essere anzitutto un momento di rendimento di grazie al Signore per quanto è stato realizzato finora e uno stimolo a guardare con fiducia al futuro, affinché l’Adorazione Eucaristica possa raggiungere un numero sempre maggiore di comunità e di persone», afferma don Antonio Pitetto, Coordinatore Regionale delle Cappelle di Adorazione Eucaristica della Campania. La scelta del Santuario di Montevergine, tra i più importanti luoghi di pellegrinaggio dell’Italia meridionale, evidenzia il carattere ecclesiale e regionale dell’iniziativa e offre una cornice particolarmente significativa per una giornata dedicata alla preghiera, alla formazione e alla comunione ecclesiale.

PROGRAMMA

Ore 9.30 – accoglienza dei partecipanti

Ore 10.25 – saluto di benvenuto

Ore 10.30 – relazione di Padre Corrado Maggioni

Ore 12.00 – Santa Messa presieduta da S. Ecc. Mons. Riccardo Luca Guariglia O.S.B.

Ore 15.00 – Adorazione Eucaristica

Ore 16.00 – Conclusione