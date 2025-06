Monteverde, IV Edizione Premio Internazionale “uMani”: conferito a Don Maurizio Patriciello

Una serata intensa, carica di emozione e partecipazione quella andata in scena martedì 3 giugno presso il suggestivo Castello Monumentale di Monteverde, dove si è tenuta la cerimonia di consegna della IV edizione del Premio Internazionale “uMANI”.

Il riconoscimento, promosso dal Comune di Monteverde, è stato conferito a Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, figura simbolo di coraggio civile, lotta alla criminalità organizzata e testimonianza autentica di solidarietà nei confronti dei più fragili.

A consegnare il premio è stato il Sindaco di Monteverde, Prof. Tonino Vella, che ha espresso parole di profonda stima per l’operato di Don Patriciello, ringraziandolo per il suo instancabile impegno nel promuovere giustizia sociale e dignità umana.

A moderare l’evento con grande sensibilità è stato Flavio Pagano, scrittore e giornalista, che ha guidato i momenti salienti della cerimonia, arricchita dagli interventi del Consigliere provinciale di Avellino, Dr. Antonello Cerrato, e del parroco di Monteverde, Don Cosimo Epifani, che ha voluto sottolineare l’importanza della presenza di figure come Don Patriciello nei territori più difficili.

Numerosi i sindaci e gli amministratori dei comuni limitrofi intervenuti per testimoniare, con la loro presenza, un forte senso di vicinanza e apprezzamento per i valori incarnati dal premio e dal suo destinatario.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla comunità di Monteverde, che con grande calore e straordinaria partecipazione ha reso l’evento un momento vivo, sentito, destinato a rimanere nel cuore di tutti i presenti.

Il Premio Internazionale “uMANI”, giunto alla sua quarta edizione, si conferma come un’iniziativa di alto valore etico e sociale, volta a riconoscere e valorizzare personalità che, attraverso l’azione quotidiana, contribuiscono concretamente alla costruzione di una società più giusta, solidale e consapevole.

In un tempo in cui il coraggio e l’impegno civile rappresentano baluardi preziosi, la figura di Don Maurizio Patriciello emerge come esempio limpido di umanità militante, testimone coerente di speranza e resistenza.

Un premio, quello di Monteverde, che non celebra solo una persona, ma un’idea di mondo più giusto e umano.