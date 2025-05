Monteverde, il sindaco Vella: non ci arrendiamo, presto Postamat nuovo

MONTEVERDE- Non ci arrendiamo. E’ l’impegno che il sindaco di Monteverde /Tonino Vella assume con i suoi concittadini dopo il raid con la tecnica della marmotta contro il postamat in paese. “Alle ore 3:07 di questa notte, lo sportello Postamat di Monteverde è stato fatto esplodere con un’ingente quantità di esplosivo- ha scritto il sindaco- L’attacco ha causato gravi danni alla sede dell’ufficio postale, interrompendo un servizio essenziale per tutta la nostra comunità. Nonostante la violenza del gesto, i malviventi sono fuggiti senza riuscire a portare via il denaro.Ringrazio le forze dell’ordine per il tempestivo intervento e per l’impegno nelle indagini in corso”. Vella ha voluto estendere: ‘Un sentito ringraziamento va anche ai lavoratori del Comune di Monteverde per il prezioso contributo e la collaborazione dimostrata”. E l’impegno finale del sindaco: “Con gli stessi sacrifici e la stessa determinazione che ci hanno permesso di ottenere lo sportello, ci impegneremo con forza per farlo ripristinare il prima possibile.Monteverde non si arrende. Insieme, con dignità e coraggio, supereremo anche questa prova. Vi sono vicino, sempre”.