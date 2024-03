Montesarchio, i Carabinieri eseguono mirati servizi di controllo del territorio

Vasta e diversificata l’operazione di perlustrazione e controllo del territorio condotta nella giornata di sabato e domenica u.s. dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio (BN), su disposizione del Comando Provinciale di Benevento, finalizzata principalmente al contrasto dei reati di tipo predatorio, spaccio e detenzione di sostanza stupefacente nonché al controllo della circolazione stradale.

Il servizio, svolto anche con l’ausilio del Dispositivo Interno di Supporto (D.I.S.) per massimizzare l’attività preventiva e, se del caso, repressiva, ha interessato tanto le vie cittadine quanto le aree rurali delle varie contrade disseminate nell’ambito dei comuni di Montesarchio, Airola, Ceppaloni e Sant’Agata de Goti.

Tale attività che ha visto l’impiego di n. 14 equipaggi automontati composti da n. 28 militari dipendenti dalla Compagnia, ha consentito di controllare in totale 103 persone di interesse operativo e 83 veicoli, effettuare 8 perquisizioni, elevare 11 contravvenzioni al Codice della Strada, procedere al fermo amministrativo di un veicolo e ritirare 3 patenti di guida, contribuendo così ad innalzare il senso di sicurezza e fiducia nelle Istituzioni da parte della cittadinanza.

Deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento:

– in Ceppaloni (BN), un 44enne di Benevento, per essersi messo alla guida della propria autovettura senza la patente di guida;

– in Montesarchio (BN), un 53enne del posto, poiché sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolico superiore a quello consentito.

Segnalati all’U.T.G. di Benevento ai sensi dell’art.75 del DPR 309/90:

– in Ceppaloni (BN) un 48enne residente in San Nicola Manfredi (BN) ed una 30enne di Benevento, poiché’ trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo “Cocaina”, un 47enne di Benevento poiché trovato in possesso di “crack” ed un 26enne anch’egli residente nel capoluogo sannita, poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo “hashish”;

– in Ariola (BN), un 26enne del posto, poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo “hashish”.