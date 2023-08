Montepergola: Viabilità e regolamentazione del traffico

In occasione dell’ultima riunione del Comitato operativo per la viabilità è stato anche valutato, in considerazione delle esigenze particolarmente avvertite, in questo periodo, dalla filiera produttiva conserviera, analogamente allo scorso anno, il dispositivo di regolamentazione del traffico nella galleria Montepergola, interessata, come noto, da lavori di rafforzamento strutturale e adeguamento tecnologico.

Sulla scorta, pertanto, delle valutazioni tecniche operate dal COV, a far data dal giorno 7 agosto 2023 e fino al giorno 8 settembre 2023 sarà consentito a tutti i veicoli, in deroga ai vigenti divieti imposti da ANAS, nei giorni infrasettimanali (esclusi i festivi e prefestivi) e nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 14.00, il transito della galleria Monte Pergola, nella sola direzione di Salerno, nel rispetto delle limitazioni di velocità previste all’interno della stessa. Resterà, invece, interdetto il transito in direzione Avellino per tutti i veicoli, nella medesima fascia temporale.

Nel predetto orario, i mezzi superiori o uguali a 6,5 tonnellate provenienti da Salerno e diretti ad Avellino dovranno percorrere la A16 “Napoli-Canosa” e la A30 “Caserta-Salerno”, mentre gli altri veicoli dovranno utilizzare sia la SP 5, tratto Solofra-Serino, sia la SR (ex SS) 88, tratto Montoro –Bellizzi di Avellino.

Nelle altre fasce orarie permangono tutte le limitazioni ed i divieti già previsti dalle apposite ordinanze di Anas e Provincia.

In tal senso è stata adottata da Anas apposita ordinanza.

La Prefettura continuerà a monitorare la problematica relativa alla viabilità lungo il raccordo autostradale al fine di contemperare la primaria esigenza della sicurezza stradale con le istanze provenienti dal mondo produttivo.