Montemiletto sotto choc per la tragedia di Pina: le indagini dei Carabinieri

MONTEMILETTO- Il paese è sotto choc per la tragica morte della settantaseienne Giuseppina Dello Iacono, per tutti “Pina”, sposata con due figli. La donna questa mattina aveva molto probabilmente deciso di raggiungere il mercato settimanale nella piazzetta al centro di Montemiletto, ma è stata travolta da un Suv, alla guida del quale c’era un cinquantenne originario della provincia di Napoli. La dinamica dell’incidente e’ ancora al vaglio dei Carabinieri, sul posto sia i militari della locale stazione che il personale del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano. Quando sul posto è intervenuto il personale del 118 i medici hanno tentato una disperata manovra rianimatoria, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Una tragedia avvenuta davanti a diversi testimoni. Intanto su disposizione del pm di turno della Procura di Avellino la salma della settantaseienne e’ stata traslata presso l’obitorio del Moscati di Avellino. La vettura coinvolta nell’investimento mortale e’ stata posta sotto sequestro da parte dei Carabinieri. Già scattati gli accertamenti tossicologici e alcolemici sull’ automobilista. Verifiche anche sul suo cellulare (che non sarebbe però stato sottoposto a sequestro) .