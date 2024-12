A Montemiletto si accende il Natale con il Forum delle Donne. Tutto pronto a Montemiletto per iniziare a festeggiare il periodo più bello, allegro e colorato dell’anno. Sabato 7 dicembre alle ore 18.00 il Forum delle Donne darà il via a una due giorni all’insegna del divertimento per tutte le età.

Si partirà in Piazza IV Novembre con l’accensione delle luci dell’albero di Natale con la partecipazione degli alunni della Scuola Primaria del plesso di Montemiletto.

Le classi quarte e quinte allieteranno la giornata con canti natalizi, le classi seconde e terze con il “Concerto di Natale itinerante al chiaro di luna”.

La manifestazione trasformerà la piazza in un villaggio natalizio dove il piacere di stare insieme sarà il vero protagonista, con stand gastronomici, musica, animazione per bambini con bolle giganti, e la classica e tanto amata dai più piccini Letterina a Babbo Natale e Gesù con i bambini del catechismo. A tenere viva la serata dalle ore 20.30 ci sarà Live Radio Carosello.

Domenica 8 Dicembre poi sarà la volta dell’accensione dell’albero di Natale a Montaperto, in piazza XXIII Novembre dalle ore 18:30. Ancora tanti stand gastronomici, luci colorate e musica ad intrattenere grandi e piccoli. Parteciperanno gli alunni del plesso della Scuola Primaria di Montaperto, con una serie di canti e balli natalizi. Sapori, tradizioni natalizie e convivialità: più di un evento natalizio, un’occasione per ritrovarsi con amici e famiglia, e soprattutto con i bambini. Se siete amanti dell’atmosfera natalizia questo evento saprà conquistarvi.