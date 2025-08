Montemiletto, serata di cabaret con “Enzo e Sal” e “I Ditelo Voi”

Montemiletto, mercoledì 13 agosto grandissima serata di cabaret, evento da non perdere.

Il Forum delle Donne, con il patrocinio morale del Comune di Montemiletto organizza, nell’ambito della manifestazione “All’ombra del Castello” nella suggestiva piazza IV Novembre una grandissima serata di cabaret, sicuramente da non perdere.

La manifestazione si terrà il 13 agosto a partire dalle ore 21.30. Ospiti della serata saranno: “ENZO e SAL” e “I DITELO VOI” direttamente dalla nota trasmissione televisiva della Rai “MADE IN SUD”.

Enzo e Sal, ossia Vincenzo Busto e Salvatore Strazzullo, dopo varie esperienze lavorative (muratore, idraulico, ragazzo del bar, portapizze, giovane di barbiere…. etc. etc.) decidono di prendersi una pausa dal lavoro e guadagnarsi il pane facendo la cosa che gli riesce meglio, far ridere la gente? No, Cazzeggiare!!! cosi nel 2007 frequentano il laboratorio di scrittura comica “Achille Campanile” al teatro “Tam Tunnel Comedy Club” (che non è uno scioglilingua ma è proprio un teatro) di Napoli, dove prendono parte anche ai laboratori “Zelig” e “Si…Pariando”. Nel 2008 vincono diversi premi tra cui la XIII edizione del “Premio Massimo Troisi” come migliore attore comico e il “Bravo Grazie” la cosiddetta champions league del cabaret. Non contenti ma soprattutto con la paura di finire di nuovo a lavorare seriamente, dal 2008 prendono parte alla trasmissione “Made in Sud” su Comedy Central (SKY) e nel 2009 logicamente grazie ad una cospicua mazzetta riescono ad entrare nella scuderia di comici targati “Colorado”. Ora puntano all’oscar…

“I Ditelo Voi” è un noto trio comico napoletano composto da Francesco De Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante. Sono attivi da molti anni e sono noti per le loro esibizioni teatrali e televisive, spesso incentrate su sketch comici e parodie.