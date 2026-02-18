Montemiletto saluta Beniamino Aquilino Musto, per tutti “Nino o’ zio”

Montemiletto piange la scomparsa di Beniamino Aquilino Musto, conosciuto e amato da tutti come Nino o’ Zio. Una persona speciale, sempre sorridente e generosa, che nella sua vita ha saputo donare tanto agli altri. Ha lavorato presso una radio a Palma Campania e si è impegnato come operatore umanitario in collaborazione con l’associazione Emergency. Studiava Lettere Arabe all’Università di Napoli, coltivando il sogno di partire per l’Africa per aiutare chi aveva più bisogno. Aveva un cuore grande, capace di abbracciare tutti.

L’ultimo saluto si terrà oggi, mercoledì 18 febbraio, presso la Chiesa di Sant’Anna a Montemiletto. La salma giungerà dall’Ospedale Moscati alle ore 9:00, dove sarà allestita la camera ardente. La funzione funebre sarà celebrata alle ore 15:30.