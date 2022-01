Montemiletto, ritorno a scuola in sicurezza: sabato e domenica screening gratuito e volontario

La Farmacia Abate, con il Patrocinio del Comune di Montemiletto, tenuto conto della ripresa della attività didattiche in presenza, prevista per lunedì 24 gennaio, effettuerà uno screening gratuito, su base volontaria, in modalità drive-in, per tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria e del personale scolastico, al fine di garantire un ritorno in classe in sicurezza.

Lo screening sarà effettuato sabato 22 gennaio, nel chiostro comunale, riservato gli alunni della scuola dell’infanzia di Montemiletto e di Montapaerto dalle 8.30 alle 11.30; domenica 23 gennaio, parcheggio cimitero comunale, riservato agli alunni della scuola primaria e secondaria di Montemiletto, della scuola primaria di Montapaerto e al personale scolastico. Il risultato del test antigenico sarà caricato sulla piattaforma Sinfonia e Soresa.