Montemiletto, rassegna “Libri e letture”: è la volta di Giovanni Moccia

Impresa e Sostenibilità come nasce una startup green è il titolo del libro di Giovanni Moccia, che verrà presentato domani, domenica 14 aprile, alle ore 18.00, nella Biblioteca “Franco Basile” di Montemiletto nell’ambito della rassegna “Libri e letture”.

Giovanni Moccia è laureato in economia, consulente aziendale specializzato in finanza e creazione d’impresa, presidente dell’associazione culturale Centro Studi di Ricerche Economiche e Sociali Mondi Sostenibili, cofondatore della piattaforma di formazione Exit Strategy e del portale naturarmentetipico.it., coordinatore di una rete di Sportelli per la Creazione d’Impresa, autore di articoli per giornali e piattaforme on line sui temi

dell’economia, dell’impresa e dello sviluppo sostenibile e di 11 monografie sempre su questi temi.

Il libro nasce nell’ottobre del 2022 e come altri testi di Giovanni Moccia, è il frutto della sintesi delle sue esperienze professionali ed associative. Nel testo Impresa e Sostenibilità come nasce una startup green, tratta del tema della sostenibilità in genere, le sue 3 accezioni (economica sociale finanziaria) per poi fare la storia dei vari accordi soprattutto Onu per favorire lo sviluppo sostenibile e la riduzione della Co2 in particolare Parigi, kyoto, Agenda 2030 per poi entrare nel merito della normativa italiana, soprattutto legalità

e rifiuti, quindi attenzione sulla finanza etica, i green jobs, ovverosia i nuovi lavori legati alla green economy.

La parte finale è dedicata al fare impresa green al percorso per fare impresa sostenibile e si conclude con alcuni esempi di imprese impegnate nella moda sostenibile.

Al tavolo di presentazione, oltre all’autore Giovanni Moccia, il giornalista Filippo Ispirato, il Presidente della Pro Loco di Montemiletto Florindo Garofalo, il Sindaco di Chiusano San Domenico Carmine De Angelis, Consigliere alla Vice presidenza del Consiglio, delegato fondi europei e Capofila del progetto Green community Irpinia ed infine due illustri imprenditori irpini, quali Francesco Basile e Gianluca Rotondi.

“Sono onorato del fatto che presso la nostra Biblioteca/Sala Lettura si possa presentare il testo dell’ottimo Giovanni Moccia su temi così importanti e fondamentali per il nostro futuro – afferma il presidente della Pro Loco Garofalo – In situazioni come queste, quando si riesce a far approfondire questi temi da Imprenditori illustri come Francesco Basile e Gianluca Rotondi e da figure della Politica del fare come il Sindaco Carmine De

Angelis. Sono davvero soddisfatto del lavoro che si sta svolgendo, grazie alla direzione artistica della spumeggiante Cinzia Colarusso. Come Pro Loco percorreremo sempre la strada dell’approfondimento e della discussione, mantra – conclude Florindo Garofalo – di ogni buon comunità”.