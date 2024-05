Montemiletto, “Libri e Letture” presenta: “Non chiedermi chi sono” di Trapanese

Montemiletto – Prosegue la rassegna letteraria “Libri e Letture” a cura della Pro Loco Mons Militum APS con al Direzione artistica di Cinzia Colarusso.

Per il 14° appuntamento in programma lunedì 27 maggio alle ore 18:00 nella sala “Franco Basile” della Biblioteca Mons Militum, sarà presentato il volume “Non chiedermi chi sono” di Luca Trapanese.

Con la sensibilità che lo caratterizza in tutte le sue attività, Luca Trapanese racconta

cosa significa soffrire. Soffrire per una malattia, per amore, o perché non ci si sente al

proprio posto nel mondo. Racconta cosa significa convivere con gli altri, riconoscersi uguali nella diversità, bellissimi nell’imperfezione. Un importante messaggio in un epoca basata solo sull’effimero e sull’appararire.

Dopo i saluti di Serena Maffettone, Segretaria CDA della Pro Loco Mons Militum APS, gli interventi moderati dalla giornalista Giusy Iachetta, di Christian Coduto, Presidente Apple Pie Avellino e, naturalmente, dell’autore Luca Trapanese, per le conclusioni.

Ingresso all’evento rigorosamente grauito.