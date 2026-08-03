Montemiletto, il sindaco chiede alla Regione lo stato di calamità naturale

Il Sindaco del Comune di Montemiletto ha inviato alla Regione Campania (e per conoscenza alla Prefettura di Avellino) una lettera formale a nome della Comunità, in seguito alla violenta grandinata di ieri, 2 agosto, che ha causato ingenti danni al settore agricolo, alle coltivazioni, alle strade, alle auto.

“A seguito delle prime verifiche, questa Amministrazione comunale ritiene che sussisterebbero tutti i presupposti per il riconoscimento dello stato di calamità naturale per il territorio comunale e per un’intera area del territorio irpino, colpito dal violento fenomeno atmosferico – scrive il sindaco Si invita, pertanto, la Regione Campania ad adoperarsi per la dichiarazione dello stato di calamità naturale a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche del giorno 2 agosto 2026, avviando tutte le attività per constatare e valutare tutti i danni subiti dal nostro territorio”.