Montemiletto, gara fognature: Minichiello respinge gli attacchi

Intervento del sindaco di Montemiletto, Massimo Minichiello, sulla questione gara fognature. Il primo cittadino in una lunga nota, respinge le accuse di ritardi nella realizzazione dell’opera e fa chiarezza sull’intero iter.

“In un incontro che si sarebbe tenuto lo scorso 8 aprile, all’interno della sede locale del Partito Democratico, davanti ad un numero striminzito di militanti e seguaci, sarebbe stata sancita, in base a quanto è stato pubblicamente riportato, la “inadeguatezza dell’attuale Amministrazione quando si tratta di opere importanti e economicamente rilevanti almeno per la loro dimensione – esordisce Minichiello – Sempre in base a quanto riportato dal PD di Montemiletto, i ritardi accumulati nella realizzazione del progetto delle fognature sarebbero da imputarsi tutti al Sindaco Minichiello. A questo punto, gli esperti della politica locale, ispirati da grande senso di responsabilità si sarebbero posti anche una domanda ovvero se scelte come la rielaborazione del progetto – da loro stessi definite legittime – siano state prese nell’interesse della Comunità oppure siano puramente politiche con lo scopo di poter affermare di aver fatto qualcosa senza, però, aver considerato le conseguenze.

Dinnanzi a tutti questi ritardi il Circolo del PD avrebbe fatto appello alla Regione Campania al fine di cercare soluzioni che la politica locale non riuscirebbe a trovare. A questo punto, in modo del tutto spontaneo, avendo evidenti difficoltà a comprendere cosa abbiano effettivamente e concretamente voluto asserire, tutti noi ci chiediamo se questi ci sono o ci fanno veramente?! – prosegue il primo cittadino – Contrariamente alle ennesime bugie che, spudoratamente, ancora oggi, vengono ripetute, il decreto di finanziamento per i “Lavori di adeguamento e razionalizzazione sistema fognario – depurativo con impianti di fito depurazione” del Comune di Montemiletto per l’importo di € 2.500.000,00 è stato emesso dalla Regione Campania con decreto n. 114/2020 del 02.10.2020 (vedi allegato) durante l’amministrazione Minichiello.

Si ricorda che, nonostante nel 2019, l’opera pubblica denominata “LINEA VERDE” venisse sbandierata ai Cittadini dall’Amministrazione Frongillo in piena campagna elettorale, la stessa Regione Campania, con propria nota prot. 2019.0313191 del 17/05/2019, attestava che il Comune di Montemiletto non poteva essere ammesso a finanziamento per carenza della documentazione richiesta dall’Ente regionale. Nel 2018, infatti, l’Amministrazione Frongillo, senza avere alcun decreto di finanziamento, avviava la procedura di gara per l’affidamento dei lavori. Sulla vicenda, però, stanti le gravi irregolarità riscontrate sia nelle fasi di progettazione, sia nella procedura per l’affidamento, interveniva addirittura anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 757 del 17 luglio 2019 la quale faceva definitivamente chiarezza affermando che la procedura di gara andava annullata proprio per il “diniego” espresso dalla Regione Campania di poter emettere il decreto di ammissione a finanziamento per carenza documentale.

A conferma di quanto accaduto, lo stesso Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale annullava, in autotutela, tutti gli atti fino ad allora posti in essere proprio a causa della segnalata e declarata carenza del decreto di finanziamento. Da quel momento, l’Amministrazione Minichiello si è adoperata innanzitutto per procedere ad una rielaborazione del progetto ritenuta necessaria per: eliminare la previsione di tratti di rete fognaria in alcuni casi già esistente; prevedere modifiche e soluzioni alternative al fine di ridurre i costi di gestione dell’intero sistema fognario comunale per salvaguardare le economie dell’Ente; razionalizzare le previsioni della rete fognaria al fine di prevedere e servire maggiori zone e la maggiore quantità di utenti/cittadini possibili, evitando lunghi tratti di rete solo per raggiungere singole abitazioni solo ed esclusivamente per interesse politico; prevedere soluzioni che evitassero lo scarico delle acque reflue in assenza di autorizzazioni presso i Comuni limitrofi di Torre Le Nocelle e Santa Paolina.

Sul progetto, inoltre, è stato acquisito sempre dall’Amministrazione Minichiello il necessario parere favorevole di compatibilità dell’Ambito Distrettuale Calore Irpino, mai ottenuto dall’Amministrazione Frongillo. Avendo a disposizione finalmente il finanziamento e tutti i pareri necessari – prosegue ancora Minichiello – è stata avviata la procedura di gara che, nonostante la fase Commissariale voluta proprio da chi oggi lamenta ritardi, è stata conclusa dal Comune con l’aggiudicazione definitiva dei lavori lo scorso 29/12/2022, mettendo a sicuro il finanziamento ricevuto.

All’esito di una gara portata avanti dal Comune in modo impeccabile dal punto di vista degli atti adottati, è sorto ed è in corso, purtroppo, un contenzioso amministrativo vertente tra le ditte partecipanti che, stante l’interesse economico rilevante, si stanno misurando per rivendicare l’aggiudicazione, senza che sia stata registrata finora alcuna censura di legittimità, sia sulle fasi, che sugli atti della procedura di gara espletata.

A breve, quando tutto sarà chiarito dalle sedi competenti, finalmente ci saranno i lavori che assicureranno alla nostra comunità la realizzazione di una parte consistente del nostro sistema fognario. Quindi, nonostante il tentativo di voler fermare e rallentare ogni attività con il commissariamento del Comune per gettare all’aria ogni attività fatta in questi anni dall’amministrazione Proposta Concreta, la procedura di gara è proseguita e si è conclusa con l’aggiudicazione definitiva che, in ogni caso, vedrà una ditta eseguire i lavori e l’opera progettata.

L’unica verità che è stata riferita da coloro che, purtroppo, ancora oggi, si dilettano solo a chiacchierare è che il Comune di Montemiletto ha ottenuto il finanziamento in questione essendo tra i comuni in procedura di infrazione, motivo per cui, nemmeno per questo, l’Amministrazione Frongillo può vantare alcun merito.

Certi di aver chiarito, per ora, ogni aspetto . conclude il Sindaco di Montemiletto – l’auspicio di tutti è che questi presunti esperti di politica evitino le solite e sterili speculazioni, lasciando all’Amministrazione comunale, eletta con ampio consenso, la possibilità di lavorare concretamente – così come sempre fatto in questi anni – per il bene dell’intera Comunità, evitando di arrogarsi ruoli che i cittadini, in realtà, non hanno conferito”.