Montemiletto festeggia il secolo di vita di Lucia De Cicco

Montemiletto festeggia i cento anni di Lucia De Cicco insieme alla famiglia e stretta dal caloroso abbraccio del sindaco Massimiliano Minichiello, dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità.

“Alla nostra concittadina i migliori auguri per il raggiungimento di un secolo di vita. Infinitamente orgogliosi di chi in 100 anni ha contribuito a costruire i nostri Valori, le nostre Radici, la nostra Identità, la nostra Storia” scrive in un post su Facebook l’amministrazione comunale del borgo della Leonessa.