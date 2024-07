Montemiletto – Festa di Sant’Anna 2024: spettacoli e divertimento per la serata finale

Domani si concluderanno i festeggiamenti in onore di Sant’Anna. In paese è tanta l’attesa. Domenica 28 luglio nella suggestiva Piazza IV Novembre alle ore 21.30 ci sarà il concerto di “FRONTIERE ANTIMUSICALI”. Seguirà alle 22.45 direttamente dal Bagaglino e dalle reti TV nazionali “MARTUFELLO “.

Martufello è un comico, cabarettista, umorista e attore italiano. Inizia la sua carriera di comico e cabarettista nelle feste paesane e nei locali della provincia di Latina. Durante un suo spettacolo a Latina, viene notato da un manager che, a sua volta, lo segnala a Pier Francesco Pingitore. Questi, verso la fine degli anni settanta, lo chiama come aiutante barzellettiere nella sua compagnia teatrale “Il Bagaglino”. Martufello lega successivamente la propria carriera al Bagaglino, divenendo col tempo uno dei membri più rappresentativi degli spettacoli teatrali, televisivi e cinematografici messi in scena dal gruppo.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una serata di sano divertimento.