Montemiletto e Lapio, aprono gli hub del progetto START

Montemiletto e Lapio si preparano ad accogliere due nuovi spazi dedicati all’inclusione e all’autonomia.

Nei prossimi giorni saranno inaugurati gli hub territoriali del progetto START – Sistema integrato per l’autonomia e il rafforzamento dei percorsi di inclusione dei titolari di protezione internazionale, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021–2027.

Il progetto, promosso dal Comune di Montemiletto in qualità di capofila, insieme al Comune di Lapio e al partenariato composto da Consorzio Percorsi e Intra Cooperativa Sociale, è rivolto a 50 beneficiari titolari di protezione internazionale e giovani in uscita dai percorsi di accoglienza.

Un’iniziativa che punta ad accompagnare queste persone in una fase delicata, quella del passaggio verso l’autonomia, attraverso percorsi personalizzati che mettono insieme lavoro, casa e integrazione nel territorio.

Gli hub rappresentano il cuore operativo del progetto: luoghi fisici aperti alla comunità in cui sarà possibile attivare servizi di orientamento, supporto e accompagnamento, con l’obiettivo di costruire percorsi concreti di inclusione sociale ed economica.

Un modello che non si limita all’assistenza, ma che prova a rafforzare il legame tra persone e territorio, mettendo in rete istituzioni, servizi e comunità locali.

Il primo appuntamento è in programma a Montemiletto, il 25 marzo alle ore 16:00, presso la sede di via Pietratonda.

A seguire, il 27 marzo alle ore 10:30, l’inaugurazione dell’hub di Lapio presso Piazza San Pio da Pietralcina in Viale Sicilia. In entrambe le occasioni saranno presenti figure istituzionali e rappresentanti dei soggetti coinvolti nel progetto.

A partire da queste date, gli sportelli saranno attivi con orari settimanali: a Montemiletto il mercoledì e il venerdì dalle 16:00 alle 19:00, a Lapio il martedì e il venerdì nella stessa fascia oraria.

Gli hub diventeranno così un punto di riferimento stabile per il territorio, offrendo servizi di orientamento e presa in carico integrata.

Il progetto START si svilupperà nell’arco di tre anni e si propone di costruire percorsi di autonomia duraturi, trasformando una fase di transizione in un’opportunità concreta di inclusione.