Montemiletto, Don Richard e i ragazzi africani animano la messa con canti swahili

Domani, domenica 16 aprile, alle 11:20, presso la Chiesa di Sant’Anna, si terrà la Santa messa celebrata da Don Richard e da una delegazione Vaticana, insieme ai ragazzi africani che animeranno la funzione religiosa con tradizioni e canti swahili. “Incontriamoci a messa con gioia” è lo slogan scelto per l’evento, un monito a piccoli e grandi per avvicinarsi alla cristianità rendendosi partecipi di momenti gioiosi in compagnia. La condivisione diviene matrice dell’accoglienza durante la celebrazione della liturgia, momento che più di tutti aduna gli uomini sotto l’unica visione d’unione e d’amore per il prossimo, valori cardine per la costruzione e la crescita di una comunità solidale e compatta.

“Montemiletto – spiegano i componenti della Proloco Mons Militum – paese ubicato nel cuore dell’Irpinia, sta avendo da diversi anni un forte

slancio diretto all’inclusività e al multi etnicismo, motivo per il quale tra le numerose iniziative realizzate nel corso dell’anno, la celebrazione della messa africana a cura del parroco Don Richard sarà singolare motivo di partecipazione e collaborazione.

Danze e cori si alterneranno durante la messa multilingue con un focus sui canti d’origine africana recitati nell’antica lingua swahili, che raccontano di culture lontane da cogliere e fondere a quella locale. Un’iniziativa che sposa in pieno la voglia dei ragazzi coinvolti di sentirsi parte della comunità ed il desiderio del paese di Montemiletto di sensibilizzare i cittadini tutti all’inclusività ed al connubio tra diverse culture”.