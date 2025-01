Montemiletto, convegno sulla Giornata della Memoria: “Ricordare per non dimenticare”

Lunedì 27 gennaio, alle ore 10:00, presso la Sala Impero di Montemiletto, in occasione della Giornata della Memoria, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Federazione di Avellino, con la collaborazione ed il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Montemiletto, organizza un convegno per ricordare le tragedie del passato e trasmettere l’importanza della memoria storica alle nuove generazioni.

La Giornata della Memoria, che ogni anno ricorda le vittime dell’Olocausto e tutte le atrocità commesse durante la Seconda Guerra Mondiale, rappresenta un’occasione fondamentale per riflettere su ciò che è stato e per educare le giovani generazioni ai valori di pace, rispetto e tolleranza.

Il convegno inizierà con i saluti istituzionali di Massimiliano Minichiello, Sindaco di Montemiletto, e Florindo Colella, Commissario della Sezione ANCR di Montemiletto, seguiti dal Prof. Attilio Lieto, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo. A seguire, interverranno l’Avv. Antonella Losanno, Responsabile dei Rapporti ANCR-Scuole, e la Prof.ssa Rita Capone, Vice Presidente della RCC Avellino Es.

La giornata si concluderà con l’intervento del Prof. Goffredo Covino, Presidente Provinciale dell’ANCR, che sottolineerà l’importanza di non dimenticare il passato per costruire un futuro migliore.

Il moderatore dell’evento sarà il Prof. Goffredo Covino.

L’evento, con la segreteria organizzativa di Pietro Petrillo e Raffaele Masiello, si propone quindi non solo come una riflessione storica, ma anche come un momento di educazione civica e culturale, volto a trasmettere alle nuove generazioni l’importanza di non dimenticare, per non ripetere gli errori del passato. La memoria, infatti, rimane il primo passo per costruire una società più giusta e solidale.