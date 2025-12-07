Montemiletto celebra Santa Barbara

Questa mattina, a Montemiletto, su iniziativa a Associazione Nazionale Marinari d’Italia di Montemiletto, ha avuto luogo la celebrazione dedicata a Santa Barbara. Dopo il raduno dei Soci, Autorità Civili, Militari e di tutti gli invitati presso la Sala Impero, si è prima proceduto alla Benedizione della Corona e del Quadro di Santa Barbara e poi recitata la Preghiera del Marinaio. La mattinata e’ entrata nel vivo con la prima edizione del premio Santa Barbara, che punta a valorizzare le eccellenze ed intelligenze irpine, con la consegna del premio ai giornalisti sempre in prima linea, Gianni Vigoroso Ottopagine e Otto Channel Tv e Michele Pilla, comunicazione Uil nazionale e scrittore, al dirigente scolastico e scrittore Giovanni Ferrante, al giovanissimo autore emergente Manuel Giardino.

A fare gli onori di casa il Sindaco di Montemiletto Massimiliano Minichiello. Presente il Sindaco di Taurasi, il Capitano dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella, Raffaele Falginella, il Comandate della locale stazione dei Carabinieri, una rappresentanza dell’Esercito e della Marina, che si ringraziano per la partecipazione. Sono state poi consegnate pergamene alla rappresentanza degli Istituti Compresivi di Montemiletto, di Taurasi e ai Soci dell’Associazione Marinai d’Italia – Gruppo Montemiletto. La mattinata si e’ conclusa con l’alzabandiera e la deposizione della Corona al Monumento Caduti del Mare.

Si ringraziano la A.N.M.I. di Montemiletto per l’organizzazione della lodevole iniziativa, gli studenti degli Istituti Comprensivi per gli elaborati realizzati in onore della celebrazione e tutti i coloro che hanno partecipato.