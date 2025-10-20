Montemiletto, branco di cinghiali attraversa la strada: uno centrato da due auto

MONTEMILETTO- Il bilancio causato da un branco di cinghiali che attraversava la strada in località Contrada San Giovanni poteva essere più grave, per fortuna però solo le vetture sono rimaste danneggiate e gli occupanti oltre allo spavento non hanno riportato ferite. Almeno dalle prime notizie, lungo la strada che precede una delle gallerie in direzione Avellino, l’ultimo dei cinghiali di un branco che aveva attraversato pochi secondi prima e’ stato centrato da due vetture (una in direzione Avellino l’altra in direzione Montemiletto). L’animale è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, anche per gestire la viabilità, rallentata dall’incidente. L’ennesimo causato dal passaggio dei cinghiali. (foto repertorio in copertina)