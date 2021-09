Provincia Montemiletto: al via i lavori per adeguamento e razionalizzazione sistema fognario-depurativo con impianti di fito-depurazione 24 Settembre 2021

“Dopo circa 3 anni dall’insediamento dell’attuale Amministrazione finalmente, ci viene da dire, un progetto nato nel 1998 e che ha trovato finanziamento nel 2018, durante l’Amministrazione Frongillo, si avvia ad essere concluso”.

Lo scrive, in una nota, il Gruppo consiliare Montemiletto “Liberamente Con Frongillo”.

“Con la manifestazione di interesse pubblicata sul sito del Comune di Montemiletto, infatti, siamo alla procedura di gara. Da oggi e fino al 8 ottobre (si sarebbe potuto allungare questo periodo a 30 giorni per consentire una più ampia partecipazione) qualsiasi ditta che ha le competenze e le capacità economiche può richiedere di essere invitata a partecipare per realizzare un’opera che vale 2,5 milioni di euro per un totale di lavori pari a 1,8 milioni di euro circa”.

“Un’opera di adeguamento e razionalizzazione del sistema fognario-depurativo con fitodepurazione importante e necessaria per i cittadini ma, soprattutto, per l’ambiente. Il nostro augurio è che si svolga tutto in maniera lineare: vigileremo affinché non ci siano “leggerezze”. Presto Montemiletto vedrà questa opera realizzata dopo tante discussioni che hanno generato solo ritardi, arrecando danni ai cittadini che aspettano da decenni. Auguriamoci sia la volta buona!”.