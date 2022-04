Montella omaggia Ferdinando Cianciulli

“Vittima di una torbida trama paesana da lui denunciata, fu assassinato a Montella la sera del 22 febbraio 1922”. Parole di Vincenzo Barra sul sito del centro di ricerca “Guido Dorso” per delineare la figura di Ferdinando Cianciulli che nacque a Montella il 14 aprile 1881.

“Maturò giovanissimo ideali di avanzato progresso sociale e politico, e nel 1897 s’iscrisse al Partito socialista italiano, del quale divenne in Irpinia il maggiore esponente. Nel 1901 costituì con Remigio Pagnotta la sezione avellinese del partito e promosse, sia pure con modesti risultati, la fondazione di sezioni anche in altri centri della provincia. Schierato in campo nazionale con l’ala massimalista del partito, strinse amicizia con Bordiga e svolse propaganda antimilitarista, opponendosi all’intervento dell’Italia nella prima guerra mondiale, alla quale comunque partecipò come semplice combattente”.

Ad un secolo esatto dalla sua morte, Cianciulli viene ricordato nella sua Irpinia. L’omaggio al suo concittadino illustre arriva dal Comune di Montella: “A cento anni dall’assassinio di Ferdinando Cianciulli riteniamo doveroso ricordarlo perché uomini come lui hanno segnato la nostra storia culturale e politica e diventati patrimonio collettivo di una Comunità, testimonianza fondamentale per i più giovani”.

Questa è la motivazione che, su sollecitazione di Mario Garofalo e Paolo Saggese, ha dato vita, nei primi mesi dello scorso anno, al Comitato d’onore per il centenario della morte di Ferdinando Cianciulli, a cui hanno aderito: Francesco Barra, Giuseppe Iuliano, Generoso Picone, Cecilia Valentino e Anna, Adriana e Raffaele Dello Buono, nipoti di Ferdinando Cianciulli.

Per la celebrazione dell’evento il Comitato ha lavorato alla stesura di due volumi, un “corpus” di saggi e di documenti che consegnano un profilo “a tutto tondo” del politico e del pubblicista che ha segnato la vita sociale, culturale e politica di Montella e dell’Irpinia tutta.

Le due pubblicazioni saranno presentate in un convegno in programma il 14 aprile alle ore 17:00 presso il Teatro “Adele Solimene” di Montella ed hanno il considerevole merito di arricchire il patrimonio culturale irpino di elementi storico-sociali nuovi o ancora non del tutto esplorati.

I due volumi dedicati a Cianciulli

“Ferdinando Cianciulli. Passione e ideologia. Scritti scelti” è stato interamente curato da Mario Garofalo e propone una selezione completa degli scritti, con una Appendice sulla storia del Partito socialista irpino dal 1900-1922, di cui è stato fondamentale protagonista.

“Ferdinando Cianciulli Martire del socialismo A cento anni dal suo assassinio (22 febbraio 1922-22 febbraio 2022) – Con un omaggio a Giovannina Morrone” è stato curato da Paolo Saggese e Giuseppe Iuliano con saggi di Francesco Barra, Generoso Picone e Cecilia Valentino.