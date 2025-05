Montella, messa a dimora degli alberi dedicati ai nuovi nati

Anche quest’anno il Comune di Montella rinnova il suo impegno per l’ambiente e per le nuove generazioni con la cerimonia di messa a dimora degli alberi dedicati ai nuovi nati e ai minori adottati. L’appuntamento è fissato per sabato 24 maggio 2025 alle ore 10:30, presso la zona PIP (parcheggio grande).

La manifestazione, promossa dall’Amministrazione Comunale, si inserisce all’interno di un progetto avviato nel 2020, che prevede la piantumazione di un albero per ogni bambino o bambina entrati a far parte della comunità. Un’iniziativa che unisce simbolismo e sostenibilità, e che quest’anno assume una portata ancora più significativa: saranno ben 300 gli alberi piantati, uno per ciascun nuovo nato o adottato negli ultimi cinque anni.

L’obiettivo è duplice: da una parte, arricchire il verde urbano, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria e la vivibilità del territorio; dall’altra, educare fin da piccoli al rispetto e alla tutela dell’ambiente.

Gli alberi messi a dimora rappresentano non solo un dono alla collettività, ma anche un simbolo potente della vita che cresce e si sviluppa. Ciascuno di essi verrà affidato idealmente ai bambini a cui è dedicato, affinché possano vederlo crescere insieme a loro, imparando così il valore della cura, della responsabilità e del legame con la natura.