Montella, la locandina ufficiale della 41ª Festa della Castagna IGP

È stata pubblicata questa mattina, sui canali social ufficiali, la locandina della 41ª edizione della Festa della Castagna di Montella IGP 2025, tra le più attese manifestazioni dell’autunno irpino. A darne notizia è stato il sindaco Rizieri Buonopane, che ha voluto condividere in anteprima il manifesto ufficiale dell’evento, fissando così le date della nuova edizione, dando il via al conto alla rovescia di questo appuntamento storico, che ogni anno richiama migliaia di visitatori da tutta Italia per celebrare la regina dell’Irpinia: la castagna IGP di Montella.

La festa si svolgerà in due weekend consecutivi: dal 31 ottobre al 2 novembre e dal 7 al 9 novembre 2025, come indicato nella locandina diffusa online. L’annuncio ha immediatamente suscitato entusiasmo tra cittadini, produttori locali e appassionati del prodotto simbolo di Montella: la castagna a Indicazione Geografica Protetta.