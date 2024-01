Montella, interruzione programmata dell’energia elettrica. Ecco le strade interessate

Il Comune di Montella comunica che venerdì 5 gennaio 2024, dalle ore 12:30 alle ore 20:00, si verificherà un’interruzione programmata dell’energia elettrica che coinvolgerà diverse vie all’interno del territorio comunale. Le aree interessate riguardano intervalli specifici dei civici, raggruppati per numerazione pari e/o dispari. Di seguito l’elenco dettagliato:

V. Vartegeglia : da 101 a 110, 106A

: da 101 a 110, 106A V. Carbonara : 9, 13, 19, 29, 48, Temp

: 9, 13, 19, 29, 48, Temp V. Arco S. Simeone : 19, da 23 a 25

: 19, da 23 a 25 V. S. Eustacchio : 67, 2, 2A, 2B, 2C

: 67, 2, 2A, 2B, 2C V. Sottotenente Roberto : 7F

: 7F V. Cianciulli : 13, SN

: 13, SN V. Colucci : 10, 24, SN

: 10, 24, SN V. Di Giacomo S. : SN con Saracanella 106

: SN con Saracanella 106 V. Celica: 10

L’interruzione è pianificata per consentire interventi manutentivi e miglioramenti nell’erogazione dell’energia elettrica in queste zone specifiche. Si consiglia agli abitanti interessati di prendere le dovute precauzioni per mitigare eventuali disagi causati da questo periodo di sospensione dell’alimentazione elettrica.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile contattare gli uffici comunali preposti.