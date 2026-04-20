Montella, controlli dei Carabinieri: denunce per guida sotto stupefacenti e alcool

In linea con le direttive del Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione di controllo promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. L’obiettivo è quello di implementare il monitoraggio del territorio, con particolare riguardo alle aree più sensibili.

In tale contesto, la Compagnia Carabinieri di Montella sta coordinando servizi mirati che, attraverso l’impiego quotidiano di numerose pattuglie, con particolare attenzione alla sicurezza della circolazione stradale.

A Chiusano di San Domenico, nel corso dello svolgimento dei servizi, è stato possibile prestare soccorso a una donna rimasta coinvolta in un incidente stradale senza feriti. Una volta prestati i soccorsi e messa in sicurezza l’area, dagli accertamenti è emerso che la giovane è risultata positiva all’assunzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Per la conducente è quindi scattato il ritiro della patente di guida.

A Montemarano, un’altra donna è rimasta coinvolta in un sinistro autonomo, rilevato dall’Aliquota Radiomobile. Anche in questo caso, gli accertamenti hanno evidenziato la guida in stato di alterazione, con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l. Disposto anche per lei il ritiro della patente.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni sull’intero territorio provinciale, finalizzati alla prevenzione degli incidenti stradali e al contrasto dei comportamenti pericolosi alla guida.