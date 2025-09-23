Montella, controlli dei Carabinieri: stupefacenti, guida in stato di alterazione e possesso di arma bianca

In linea con le direttive del Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. L’obiettivo è quello di implementare il monitoraggio del territorio, con particolare riguardo alle aree più sensibili.

In tale contesto, la Compagnia Carabinieri di Montella sta coordinando servizi mirati che, attraverso l’impiego quotidiano di numerose pattuglie, si concentrano principalmente nei comuni maggiormente interessati dalla criminalità predatoria.

Nel corso delle attività, a Cassano Irpino, una donna è stata sorpresa alla guida in evidente stato di ebbrezza. Sottoposta all’etilometro, è risultata positiva con valori oltre il limite consentito: per lei è scattata la denuncia in stato di libertà e il ritiro immediato della patente.

A Montella, un giovane controllato su strada è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Non avendo fornito giustificazioni sul porto dell’arma, è stato denunciato e l’arma sottoposta a sequestro.

A Torella dei Lombardi, invece, un ragazzo è stato sorpreso con circa 10 grammi di hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato e per il giovane è scattata la segnalazione alla Prefettura quale assuntore.

Nel corso delle stesse operazioni, tre persone sono state identificate nei pressi di obiettivi sensibili a Cassano Irpino. Considerati soggetti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono stati avviati i procedimenti per l’applicazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni sull’intero territorio provinciale, secondo le strategie di prevenzione e contrasto alla criminalità condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.