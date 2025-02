Montella, la battaglia giudiziaria di Carmine con le Poste finisce su Report

MONTELLA – La battaglia per i diritti dei lavoratori a tempo determinato con Poste Italiane intrapresa da Carmine Pascale, originario di Montella, finisce su Report. Questa sera il programma Rai di Sigfrido Ranucci si occuperà della vicenda dell’irpino, rappresentato dall’avvocato avellinese Rocco Bruno, che “qualche anno fa decide – come si legge nella presentazione del servizio – di trasferirsi a Pistoia dove viene assunto per due mesi come portalettere. Pacchi e corrispondenza legata su questi motorini con gli elastici, comincia a fare molte ore di straordinario perché con il tempo a disposizione non riesce a finire il lavoro che gli viene assegnato ogni giorno con il rischio di non vedersi rinnovare il contratto alla fine dei due mesi. L’ultimo giorno di lavoro gli viene dato il benservito: inizia una battaglia legale che lo porterà ad un riconoscimento storico”. Alla fine ha ottenuto il pagamento dello straordinario che non gli era stato riconosciuto: la battaglia giudiziaria che ora viene ripresa da Report.