Politica Montella, Adele Nigro (Noi Campani): inaugurato il comitato elettorale 6 Settembre 2020

Inaugura il proprio comitato elettorale a Montella la candidata al consiglio regionale per la lista Noi Campani, Adele Nigro. Presenti il segretario provinciale del partito Ciro Aquino, la senatrice Sandra Lonardo e il coordinatore dell’Alta Irpinia, Antonio Della Porta.

“La dottoressa Nigro – dichiara Aquino – è un profilo di spessore che rispecchia le caratteristiche di una squadra formata da volti nuovi della società civile e professionisti, che siamo certi ci permetteranno di ottenere in provincia un risultato importante durante la prossima tornata elettorale”.

“Siamo certi di aver schierato una donna stimata – dichiara entusiasta la Lonardo -, che si farà apprezzare su ogni territorio per le sue idee e proposte”.

“L’Alta Irpinia deve cambiare marcia – esordisce la Nigro -. I nostri giovani devono restare in questa terra, così come i servizi vanno potenziati e non tagliati”.

“Mi candido per la prima volta – continua la candidata -, all’inizio ero incerta, poi il peso della responsabilità mi ha spinto a dare una mano alla comunità per dare un opportunità al territorio. Lavoreremo per i giovani, per fermare lo spopolamento del territorio e per restituire dignità e speranza”.