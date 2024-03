Montella-Acerno: sottoscritto accordo di sviluppo territoriale

Il Comune di Acerno e il Comune di Montella hanno sottoscritto un accordo di sviluppo territoriale che disciplina i rapporti tra le parti con l’obiettivo di promuovere e realizzare degli interventi congiunti riguardanti l’ammodernamento della rete stradale, il trasporto pubblico e lo sviluppo turistico.

L’accordo è nato da un’analisi approfondita del contesto: contiguità territoriale, posizione geografica, patrimonio naturalistico, tipicità locali, attrattori turistici evidenti punti di forza, sui quali basare una progettazione territoriale di grande rilievo non solo per le comunità direttamente coinvolte ma per l’intera macroarea dei Picentini, accordo opportuno oltre che indispensabile per lo sviluppo socio – economico del territorio.

In questa ottica a partire da lunedì 11 Marzo p.v. è stato istituito un servizio di trasporto pubblico su gomma che collega i due Comuni negli orari appresso indicati:

Giornata tipo feriale ordinario

Acerno – Montella

Acerno capolinea

8.00

Montella via M. Cianciulli

8.30

Montella capolinea

8.35

Montella – Acerno

Montella capolinea

11.30

Montella via M. Cianciulli

11.35

Acerno capolinea

12.05

Giornata tipo feriale scolastico

Acerno – Montella

Acerno capolinea

7.30

11.40

Montella via M. Cianciulli

8.00

12.10

Montella capolinea

8.05

12.15

Montella – Acerno

Montella capolinea

11.00

14.10

Montella via M. Cianciulli

11.05

14.15

Acerno capolinea

11.35

14.45