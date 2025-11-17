Montefusco si mobilita per la salute: grande successo per la giornata di prevenzione

MONTEFUSCO – Una serata all’insegna della salute e della prevenzione quella organizzata ieri nel territorio comunale, che ha visto la partecipazione attiva di numerosi cittadini. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale, ha offerto alla comunità un momento prezioso di informazione e controllo sanitario.

Il sindaco e l’intera amministrazione hanno espresso un sentito ringraziamento al dott. Carlo Iannace e al suo staff dell’Associazione AMOS, oltre che ai dottori Michele Capozzi e Pasquale Bonito, per il loro contributo fondamentale. “La vostra professionalità, umanità e costante impegno a favore della salute delle persone rappresentano un valore immenso per le nostre comunità”, si legge nel messaggio diffuso dal Comune.

La grande partecipazione registrata testimonia quanto tali iniziative siano importanti e attese dai cittadini. “Grazie per il lavoro che portate avanti ogni giorno con dedizione e sensibilità”, sottolinea l’Amministrazione, ribadendo l’importanza della prevenzione come elemento essenziale per il benessere di tutti.