Montefusco si accende di cinema: martedì 19 agosto il Mario Puzo Film Festival arriva in Villa Comunale

Il borgo di Montefusco torna protagonista della cultura.
Martedì 19 agosto, nella splendida cornice della Villa Comunale, il Mario Puzo Film Festival – Corto e a capo – porterà sul grande schermo storie, visioni e riflessioni.
La serata si aprirà alle ore 20.00 con un viaggio dentro il tema di questa edizione:
“Esistenze artificiali. Il cinema e la vita tra realtà, fake news, leggende e intelligenza simulata”.
A guidare la riflessione saranno Umberto Rinaldi, Augusto Nuzzolo e due ospiti d’eccezione: la scrittrice Mari Elena Napodano e l’esperta di spettacolo e intelligenza artificiale Lara Guglielmucci.
Alle ore 21.00 lo sguardo si sposterà sulla Palestina con la proiezione di In the Back Seat, corto del regista T. K. Azzeh, presentato in collaborazione con il Collettivo Hurriya, che sarà presente per dialogare con il pubblico.
Subito dopo, alle ore 21.15, entreranno in scena i corti in concorso, firmati da giovani registi italiani che con il loro talento raccontano il presente con sguardi diversi, sorprendenti, intensi:
The Prompt (14’, Italia) di Francesco Frisari
Greendr (4’, Italia) di Luca Taiuti
Pinocchio reborn (15’, Italia) di Matteo Cirillo
Black (out) & White (10’, Italia) di Gianni Zauli
La regola del dado (9’, Italia) di Giannone, D’Amico, Panzironi e Palo
Alla Svizzera (15’, Italia) di Domenico Pizzulo
La serata si concluderà con le premiazioni e gli incontri con la giuria, tra cui la sezione speciale “Dimmi che filtro usi e ti dirò chi sei” curata da Slow Food Avellino e la sezione School Days, dedicata ai ragazzi.
«È un onore accogliere il Mario Puzo Film Festival a Montefusco – dichiara il Sindaco Salvatore Santangelo –. La nostra comunità si apre ancora una volta alla cultura e al cinema, certi che questi momenti di condivisione rendano più ricco e vivo il nostro borgo».
Una serata da vivere insieme, sotto le stelle, con il linguaggio universale delle immagini e delle storie.